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В Латвии не нашли оснований переименовывать Грузию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Латвии не нашли оснований переименовывать Грузию
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Латвия пока не собирается следовать примеру Литвы и рассматривать вопрос о переименовании Грузии, сообщает министерство иностранных дел республики.
МИД Латвии в январе отправил запрос экспертам Центра госязыка, где за иностранные топонимы отвечает Подкомиссия топонимов Комиссии экспертов латышского языка. По мнению министерства, переименование Грузии — не политический вопрос, и решать его должны лингвисты.
Пока что полученная от лингвистов информация говорит о том, что слово Gruzija существует в латышском языке уже минимум 130 лет, и у Латвии нет оснований его менять, передает Delfi со ссылкой на ведомство.
МИД республики также обратил внимание на то, что в ООН Грузия пока не внесла изменений в свое название, и остается на международной арене под названием Georgia.
В январе государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Кроме того, министерство иностранных дел Литвы намерено обратиться в госкомиссию по литовскому языку для переименования Белоруссии.
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В мире , МИД , ООН , Грузия , Латвия , Литва
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