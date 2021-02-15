В Латвии не нашли оснований переименовывать Грузию 

Латвия пока не собирается следовать примеру Литвы и рассматривать вопрос о переименовании Грузии, сообщает министерство иностранных дел республики.
МИД Латвии в январе отправил запрос экспертам Центра госязыка, где за иностранные топонимы отвечает Подкомиссия топонимов Комиссии экспертов латышского языка. По мнению министерства, переименование Грузии — не политический вопрос, и решать его должны лингвисты.
Пока что полученная от лингвистов информация говорит о том, что слово Gruzija существует в латышском языке уже минимум 130 лет, и у Латвии нет оснований его менять, передает Delfi со ссылкой на ведомство.
МИД республики также обратил внимание на то, что в ООН Грузия пока не внесла изменений в свое название, и остается на международной арене под названием Georgia.
В январе государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Кроме того, министерство иностранных дел Литвы намерено обратиться в госкомиссию по литовскому языку для переименования Белоруссии.