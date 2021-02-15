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Москва

В Донбассе начали разбирать российскую железнодорожную ветку 

Артём Кульша 1 час назад
В Донбассе начали разбирать российскую железнодорожную ветку
Фото: ТАСС
На подконтрольной Украине территории Донбасса демонтируется железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики.
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Житель населенного пункта Зориновка сообщил на горячую линию МВД ЛНР, что с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое» лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда, разбирают ж/д покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей от Зориновки до населенного пункта Благодатное.

«Стоимость таких разрешений — 10 тысяч гривен», — сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

В январе, как сообщал «Рамблер», депутат Государственного совета Крыма Юрий Гемпель пригласил комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович посетить полуостров. Он рассказал, что крымские власти продемонстрируют ей пустой Северо-Крымский канал и водохранилища. Парламентарий выразил уверенность, что мировая общественность должна знать, сколь варварскую политику осуществляет Киев, и дать оценку его действиям.
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В мире , Юрий Гемпель , Совет Европы , МВД , РЖД
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