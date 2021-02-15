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В Европе рассказали о двойном шоке от «Спутника V» 

Павел Тиунов 16 минут назад
В Европе рассказали о двойном шоке от «Спутника V»
Фото: Reuters
Европейцы были шокированы, когда президент России Владимир Путин заявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса, а также когда оказалось, что препарат эффективен и не вызывает побочных явлений, сообщает австрийское издание Wienerzeitung. Эксперты вынуждены были признать, что Россия далеко не та отсталая страна, которой ее привыкли считать.
Австрийские журналисты подчеркнули, что заявление Путина летом прошлого года об успешной разработке вакцины было воспринято в Европе со скепсисом: слишком быстро была пройдена процедура регистрации препарата. При этом европейцы отмечали, что российский президент очень рисковал в случае, если бы вакцина оказалась недейственной: лидер государства мог опозорить и себя, и всю страну. Тот факт, что препарат был назван в честь первого советского космического аппарата, вызвал на Западе «снисходительную улыбку», написал автор.

«Тем не менее страна преподносит миру слишком много сюрпризов, чтобы представление об отсталой России, которое на Западе культивировалось десятилетиями продолжало существовать», — говорится в статье.

«Спутник V» в итоге произвел фурор в западном научном сообществе: экспертам пришлось признать, что российская вакцина эффективна и не вызывает побочных явлений. Специалисты полагают, что положительный отклик на препарат может способствовать его распространению в Европе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что для использования вакцины от коронавируса в Германии не имеет значения, в какой стране она произведена. По его словам, главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом.
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Комментарии 2
В мире , Йенс Шпан , Владимир Путин
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