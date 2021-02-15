Обзор иноСМИ: «Спутник V» назвали «успехом для Путина» в Австрии 

Зачем в Турции показали карты с турецким Крымом

Украинское издание Strana.ua обратило внимание на карту, которая появилась в эфире турецкого телеканала TGRT. На карте, которую в 2009 году составил американский политолог Джордж Фридман , Крым отнесен к Турции.

Греции, Узбекистана, Ирака, Египта и Карта Фридмана — это прогноз. По его мнению, к 2050 Турция может также захватить часть территорий Армении Грузии , юг России , некоторые регионы Казахстана Ливии . Strana.ua отмечает, что это не первый подобный «звонок» по Крыму — в СМИ периодически появляются теории о планах Анкары на полуостров. Турецкий политолог Мустафа Карачай отметил, что намеки на восстановление Османской империи помогают властям наращивать электорат. Однако реальной возможности заполучить новые территории у страны пока нет.

Германия закрылась от ЕС

Германия закрыла свои границы с Чехией Австрией на фоне тревожных новостей о всплеске мутаций коронавируса. Как отмечает France24, это немедленно вызвало упреки со стороны Евросоюза.

Тысячи полицейских были мобилизованы для обеспечения строгого пограничного контроля, что напоминает о первых днях пандемии, когда страны ЕС поспешно закрылись друг для друга. После этого комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что закрытыми границами вирус не остановить, и призвала не возвращаться в март 2020-го.

Россия снова шокировала мир

Австрийское издание Wiener Zeitung заявило , что своей вакциной «Спутник V» Россия в очередной раз шокировала мир.

«Западу пришлось признать, что российская вакцина очень эффективна и в то же время хорошо переносится. Это успех для Владимира Путина — особенно тогда, когда он находится под внутриполитическим давлением», — подчеркнула газета.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил Россию с успехом «Спутника V». Политолог Герхард Манготт отметил, что Россия «неизменно добивалась больших международных успехов в области естественных наук». После распада СССР многие ученые либо эмигрировали за границу, либо сменили деятельность. В нулевые благодаря экономическому возрождению российская наука снова получила деньги.

В Швеции потребовали запрета «Северного потока-2» из-за Навального

Шведский депутат Бьёрн Сёдер потребовал от министра иностранных дел Анн Линде выступить против «Северного потока-2». Как сообщает «ИноСМИ», Сёдер назвал проект угрозой энергетической независимости ЕС и обратил внимание на последние события в России.

«То, как Россия обращается с лидером оппозиции Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), разгон демонстрантов, а также высылка дипломатов должны побудить ЕС к действиям», — подчеркнул депутат.

По его мнению, в Швеции способны убедить Германию отказаться от газопровода.

Украинцев предупредили о 50-процентном росте цен на электричество

УНИАН заявило о «глубочайшем» энергетическом кризисе, на пороге которого оказалась Украина. По данным агентства, с апреля в стране в очередной раз вырастут тарифы на электроэнергию — возможно, сразу вдвое.

Агентство отмечает, что в лучшем случае будет утвержден поэтапный график повышения тарифов в течение нескольких лет, в худшем — одномоментное повышение тарифов для всех на 30-50 процентов. Еще один вариант — разделение тарифов по объему потребления. В результате те, кто потребляет более 300 киловатт-час, будут платить рыночную цену, а те, кто меньше, — субсидированную.