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Армения обвинила Азербайджан в стрельбе возле населенных пунктов 

Lenta.ru 26 минут назад
Армения обвинила Азербайджан в стрельбе возле населенных пунктов
Фото: Artem Mikryukov / Reuters
Ереван обвинил вооруженные силы Азербайджана в стрельбе возле населенных пунктов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает «Sputnik Армения».
Азербайджанская армия ведет огонь из малокалиберного и крупнокалиберного оружия в непосредственной близости от сел Сюникской области, заявил уполномоченный по правам человека Арман Татоян.
Он опубликовал видео, снятое армянскими пограничниками два дня назад возле сел Агарак и Егвард Капанской общины. «От места, где были сняты кадры, до села Агарак по прямой — примерно один километр», — уточнил Татоян.
Омбудсмен рассказал, что регулярно получает сигналы от местных жителей в связи с постоянными обстрелами со стороны азербайджанской армии. Ситуация угрожает правам и покою мирного населения.

«Это еще раз доказывает, что в непосредственной близости от населенных пунктов Сюникской области, на дорогах, соединяющих эти поселения, не должно быть вооруженных сил Азербайджана», — заявил Татоян.

Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), но вернулись под власть Азербайджана по итогам последней войны.
В декабре 2020 года азербайджанские военные потребовали передать им 12 домов в селе Шурнух Сюникской области. Местные жители перекрывали дорогу в знак протеста, но дома были отданы.
Сообщалось также, что Азербайджану передадут десятки гектаров земли села Караундж и ГЭС.
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В мире , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Ереван
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