Армения обвинила Азербайджан в стрельбе возле населенных пунктов 

Ереван обвинил вооруженные силы Азербайджана в стрельбе возле населенных пунктов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает « Sputnik Армения ».

Азербайджанская армия ведет огонь из малокалиберного и крупнокалиберного оружия в непосредственной близости от сел Сюникской области, заявил уполномоченный по правам человека Арман Татоян.

Он опубликовал видео, снятое армянскими пограничниками два дня назад возле сел Агарак и Егвард Капанской общины. «От места, где были сняты кадры, до села Агарак по прямой — примерно один километр», — уточнил Татоян.

Омбудсмен рассказал, что регулярно получает сигналы от местных жителей в связи с постоянными обстрелами со стороны азербайджанской армии. Ситуация угрожает правам и покою мирного населения.

«Это еще раз доказывает, что в непосредственной близости от населенных пунктов Сюникской области, на дорогах, соединяющих эти поселения, не должно быть вооруженных сил Азербайджана», — заявил Татоян.

Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), но вернулись под власть Азербайджана по итогам последней войны.

В декабре 2020 года азербайджанские военные потребовали передать им 12 домов в селе Шурнух Сюникской области. Местные жители перекрывали дорогу в знак протеста, но дома были отданы