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Yonhap: Южная Корея отложила вакцинацию лиц старшего возраста прививкой AstraZeneca 

ТАСС и ещё 1 5 часов назад
Южная Корея отказалась от вакцинации пожилых прививкой AstraZeneca
Фото: РИА Новости
Власти Республики Корея решили отложить вакцинацию жителей старше 65 лет прививкой британско-шведской компании AstraZeneca из-за недостатка данных о ее эффективности в этой возрастной группе. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.
По его данным, окончательное решение о применении вакцины AstraZeneca среди граждан старшего возраста будет принято в марте. За исключением этой возрастной группы, вакцинация начнется в соответствии с планом 26 февраля. В первую очередь будут привиты медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых, реабилитационных центров, всего 272 тыс. человек. К концу марта будут вакцинированы 720 тыс. жителей Южной Кореи, отмечает агентство.
10 февраля Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея одобрило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для всего взрослого населения, в том числе лиц старше 65 лет, при условии дальнейшего предоставления данных о ее эффективности. Тогда власти рекомендовали медикам проявлять особую осторожность при решении вопроса о вакцинации пожилых.
Схожие опасения об эффективности британско-шведской вакцины высказывались в Германии и Франции. Верховный комитет по здравоохранению Франции одобрил использование вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca для людей младше 65 лет. Германский регулятор разрешил прививать препаратом от AstraZeneca лишь граждан младше 65 лет. ЮАР и Швейцария вовсе отложили сертификацию этой вакцины от коронавируса.
В то же время Республика Корея не отказывается от рассмотрения вопроса о закупке российской вакцины "Спутник V". Правительство на данный момент договорилось о закупке вакцин на 56 млн человек у четырех зарубежных производителей и ведет переговоры о поставках для еще 20 млн человек.
Вакцинация от коронавируса в Южной Корее стартует в феврале и будет бесплатной и исключительно добровольной. На первом этапе планируется привить медработников и лиц, непосредственно контактирующих с больными COVID-19. Массовая вакцинация граждан стартует в третьем квартале, к ноябрю власти рассчитывают сформировать у населения страны коллективный иммунитет.
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Комментарии 3
В мире , Германия , Испания , Южная Корея , Франция
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