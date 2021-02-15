Грузия вернет отозванного из-за Саакашвили посла на Украину

«Так долго ситуация продолжаться не может, — сказал Давид Залкалиани. — Отозвав посла, мы показали нашему другу и стратегическому партнеру Украине, насколько серьезен этот вопрос и насколько неприемлемо вмешательство иностранного гражданина во внутренние дела Грузии. От Украины зависело, насколько верно она бы это восприняла. Теперь мы можем сделать ответные шаги и в ближайшее время решить вопрос возвращения посла».