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Грузия вернет посла на Украину, отозванного из-за Саакашвили 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Грузия вернет отозванного из-за Саакашвили посла на Украину
Фото: РИА Новости
Грузия вернет посла на Украину, отозванного в мае прошлого года после назначения осужденного на родине заочно за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского исполкома реформ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
В интервью телекомпании «Имеди» глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что в Тбилиси «в последнее время слышат точные оценки и видят точное восприятие со стороны украинских партнеров той крайне сложной ситуации, до которой нас довел этот один безответственный человек» — Саакашвили.
По его словам, «нет роскоши, чтобы один человек взял в заложники отношения двух стратегических партнеров» — Грузии и Украины.

«Так долго ситуация продолжаться не может, — сказал Давид Залкалиани. — Отозвав посла, мы показали нашему другу и стратегическому партнеру Украине, насколько серьезен этот вопрос и насколько неприемлемо вмешательство иностранного гражданина во внутренние дела Грузии. От Украины зависело, насколько верно она бы это восприняла. Теперь мы можем сделать ответные шаги и в ближайшее время решить вопрос возвращения посла».

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов 9 февраля был вызван в МИД южнокавказского государства из-за призывов экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили к акциям неповиновения на его родине. Как пояснил украинский дипломат, «к сожалению, призывы бывшего президента Грузии не помогают строительству атмосферы между двумя странами, основанной на доверии». Он также признал, что Саакашвили своими заявлениями мешает развитию стратегического партнерства. После этого Саакашвили обвинил Долгова в коррупции.
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Комментарии 1
В мире , Михаил Саакашвили , Игорь Долгов , Давид Залкалиани , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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