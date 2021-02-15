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Москва

Япония намерена вести «настойчивые» переговоры с Россией по Курилам 

Павел Тиунов 26 минут назад
Япония намерена вести «настойчивые» переговоры с Россией по Курилам
Фото: РИА Новости
Японские власти не намерены отказываться от решения «курильского» вопроса в свою пользу, заявил генеральный секретарь национального правительства Кацунобу Като. По его словам, линия японского кабмина по теме принадлежности Курильских островов остается неизменной даже после принятия в России конституционных поправок, которые не допускают отчуждение территорий, сообщает РИА Новости.
Като подчеркнул, что правительство будет «настойчиво вести переговоры» в соответствии с традиционным курсом на удовлетворение территориальных претензий и заключение мирного договора между Москвой и Токио. По его словам, поправки в Конституцию РФ, которые были внесены осенью прошлого года, не должны стать препятствием для российско-японского взаимодействия.
По его словам, сразу после изменения документа президент России Владимир Путин и экс-премьер японского правительства Синдзо Абэ созвонились и договорились ускорить заключение мирного договора.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может отчуждать Курильские острова без соответствующей поправки в Конституцию. По его словам, Москва призывает Токио совместно использовать регион для двусторонней экономической выгоды, но японцы слишком упираются в вопрос принадлежности островов. Он также подчеркнул, что позиция Токио, которая основана на требовании к России передать Курильские острова, является главным препятствием для заключения мирного соглашения между странами.
Ранее японские журналисты заявили, что война за Курильские острова с Россией может привести к плачевным последствиям для Токио. С выводами аналитиков согласились рядовые японцы, которые призвали власти решать вопрос с принадлежностью Курил ненасильственным способом.
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Комментарии 5
В мире , Синдзо Абэ , Дмитрий Медведев , Кацунобу Като , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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