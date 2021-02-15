Вооруженная женщина попыталась передать Байдену письмо

Полицейские задержали неподалеку от Белого дома женщину, в машине которой был обнаружен заряженный пистолет. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

По их сведениям, 66-летняя женщина пыталась попасть на огороженную территорию резиденции президента США через контрольно-пропускной пункт. Она якобы утверждала, что собирается передать некое письменное послание американскому лидеру Джо Байдену

При обыске в ее автомобиле, припаркованном неподалеку от Белого дома, правоохранители обнаружили заряженный пистолет. Женщину, личность которой не раскрывается, сопровождал мужчина, вооруженный пневматическим оружием. Она задержана по причине ношения незарегистрированного оружия и передана Секретной службе США, которая занимается охраной первых лиц государства.