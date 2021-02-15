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Fox: в Вашингтоне задержали вооруженную женщину, которая хотела передать Байдену письмо 

ТАСС 14 минут назад
Вооруженная женщина попыталась передать Байдену письмо
Фото: Reuters
Полицейские задержали неподалеку от Белого дома женщину, в машине которой был обнаружен заряженный пистолет. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.
По их сведениям, 66-летняя женщина пыталась попасть на огороженную территорию резиденции президента США через контрольно-пропускной пункт. Она якобы утверждала, что собирается передать некое письменное послание американскому лидеру Джо Байдену.
При обыске в ее автомобиле, припаркованном неподалеку от Белого дома, правоохранители обнаружили заряженный пистолет. Женщину, личность которой не раскрывается, сопровождал мужчина, вооруженный пневматическим оружием. Она задержана по причине ношения незарегистрированного оружия и передана Секретной службе США, которая занимается охраной первых лиц государства.
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В мире , США , Джозеф Байден , Нью-Йорк
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