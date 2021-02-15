Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В Мьянме полиция открыла огонь по протестующим 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. В городе Мьичина на севере страны полиция применила силу против мирных демонстрантов, пишет Deutsche Welle.

«Вечером в воскресенье силы безопасности открыли огонь по участникам акции против военного путча в городе Мьичина на севере страны», — сообщает Deutsche Welle.

Изданиеотмечает, что пока неизвестно, был ли кто-то ранен в результате инцидента, так как непонятно какими пулями стреляли силовики— боевыми или резиновыми. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.
Вечером того же дня, в крупнейший город Мьянмы Янгон были введены танки. Кроме того в стране наблюдаються проблемы с работой интернета.
«Известия» со ссылкой на международную некоммерческую организацию NetBlocks пишет, что на фоне протестов почти полностью отключили интернет. Четыре главных местных провайдера сейчас не доступны.
Напомним, в ночь на 1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные арестовалируководителя правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьин иобъявили ЧП на год. Фото:pxhere.com
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Бутина прокомментировала отношение США к Крыму: «В покое не оставят» Бутина прокомментировала отношение США к Крыму: «В покое не оставят» Дети пропавших солдат в Карабахе вышли на митинг: «Верните папу» Дети пропавших солдат в Карабахе вышли на митинг: «Верните папу» Когда Лукашенко покинет пост: личные условия от президента Белоруссии Когда Лукашенко покинет пост: личные условия от президента Белоруссии
Комментарии 3
В мире , Видео , газета "Известия" , Deutsche Welle , Бирма
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение