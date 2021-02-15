Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. В городе Мьичина на севере страны полиция применила силу против мирных демонстрантов, пишет Deutsche Welle.

«Вечером в воскресенье силы безопасности открыли огонь по участникам акции против военного путча в городе Мьичина на севере страны», — сообщает Deutsche Welle.

Изданиеотмечает, что пока неизвестно, был ли кто-то ранен в результате инцидента, так как непонятно какими пулями стреляли силовики— боевыми или резиновыми. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.

Вечером того же дня, в крупнейший город Мьянмы Янгон были введены танки. Кроме того в стране наблюдаються проблемы с работой интернета.

«Известия» со ссылкой на международную некоммерческую организацию NetBlocks пишет, что на фоне протестов почти полностью отключили интернет. Четыре главных местных провайдера сейчас не доступны.

Напомним, в ночь на 1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные арестовалируководителя правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьин иобъявили ЧП на год. Фото:pxhere.com