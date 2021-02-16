Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Стало известно о желании Трампа «восстановить власть» в США и «отомстить» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 24 минуты назад
Трамп намерен восстановить власть в США и отомстить
Фото: EPA
Экс-глава американского государства Дональд Трамп собирается возобновить участие в политической жизни США, сообщают информационные агентства.
Associated Press заявило, что Трамп «готовится к следующему жизненному этапу» и «ищет способы восстановить свою власть». Окружение Трампа и его союзники «ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ».
По информации AP, бывший президент и его консультанты рассматривают «возможность помочь» Республиканской партии США «взять под контроль» обе палаты Конгресса на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп также «сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент», передает ТАСС.
Помощник Трампа Джейсон Миллер считает, что «в ближайшее дни» о Трампе, скорее всего, будут «слышать гораздо больше». Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, который говорил с Трампом в субботу, отметил, что бывший президент США готов «восстанавливать Республиканскую партию».
Напомним, Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» Глава ДНР объяснил стремление Донбасса к интеграции с Россией Глава ДНР объяснил стремление Донбасса к интеграции с Россией Лидеры грузинской оппозиции пригрозили дракой со спецназом Лидеры грузинской оппозиции пригрозили дракой со спецназом
Комментарии 4
В мире , США , Митч Макконнелл , Джозеф Байден , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Джейсон Миллер , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Сенат США , Associated Press , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
01:42
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
В мире Происшествия
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
00:24
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
Происшествия
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
01:17
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
Новости Москвы Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение