Трамп намерен восстановить власть в США и отомстить

Экс-глава американского государства Дональд Трамп собирается возобновить участие в политической жизни США , сообщают информационные агентства.

Associated Press заявило, что Трамп «готовится к следующему жизненному этапу» и «ищет способы восстановить свою власть». Окружение Трампа и его союзники «ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ».

По информации AP, бывший президент и его консультанты рассматривают «возможность помочь» Республиканской партии США «взять под контроль» обе палаты Конгресса на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп также «сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент», передает ТАСС