Глава ПНС Ливии Саррадж покинул страну

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж покинул в воскресенье Ливию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Ранее в воскресенье Саррадж поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу. В документе, опубликованном информационным порталом Al Marsad , указывается, что Саррадж поручает Майтыгу "выполнять задачи и обязанности [главы] Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года и вплоть до его [Сарраджа] возвращения из поездки".

В то же время ряд комментаторов Ливии полагает, что Саррадж больше не вернется в Ливию, учитывая, что раньше он никогда во время своих поездок не поручал никому заменять себя, по крайней мере таким публичным образом с публикацией официального документа в прессе. По мнению политического аналитика и главы исследовательского центра "Сильфиум" Джамаля Шалуфа, Саррадж, скорее всего, навсегда распрощался с Президентским советом. "Хотя подобные поручения являются обычной практикой в политике, учитывая состояние здоровья главы ПНС, который болен раком, а также политическую ситуацию в стране после избрания нового состава Президентского совета, весьма вероятно, что Саррадж навсегда попрощался с Президентским советом", — сказал он.

Другой ливийский политический аналитик Абдель Хаким Маатук в своем аккаунте в Twitter предположил, что Фаиз Саррадж покинул Ливию, чтобы жить в мире между Лондоном и Стамбулом "после того, как он сжег все хозяйство, привлек наемников и такфиристов и разграбил деньги ливийцев". В комментарии для ТАСС он также предположил, что Саррадж с наибольшей долей вероятности "окончательно покинул свой пост".

Новые власти Ливии

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Абдель Хамид Дбейба был избран главой правительства Ливии, Мухаммед аль-Манфи вместе с Мусой аль-Куни и Абдаллой аль-Ляфи вошли в Президентский совет. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.

В понедельник в Сабрате на западе Ливии депутаты Палаты представителей (парламента) соберутся на совещание для подготовки пленарного заседания, в ходе которого должен быть утвержден новый Президентский совет. Кроме того, депутатам предстоит разработать процедуру и механизм утверждения нового правительства, консультации по формированию которого уже начались.