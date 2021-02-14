Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз

Герцог и герцогиня Саксесские Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребёнка, сообщил официальный представитель пары.

Мы можем подтвердить, что Арчи (первый ребёнок в семье. — NEWS.ru) скоро станет старшим братом, — сказал представитель семьи.

Он отметил, что супруги Меган и Гарри очень рады, что скоро у них буден ещё один ребёнок, передаёт BBC.

Пара сопроводила эту новость фотографией в Instagram. На чёрно-белом снимке они лежат под деревом.

Беременна, — коротко написали они под постом.

Летом 2020 года Меган Маркл рассказывала, что пережила выкидыш. Это стало для неё большой потерей.

Накануне внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Эжени родила сына.

Ранее NEWS.ru писал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены изменить условия сделки со старшими членами британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские добиваются продления испытательного периода, который был дан им для обдумывания решения об отказе от привилегий и титулов и должен истечь 31 марта. Гарри и Меган могут попросить предоставить им ещё год.