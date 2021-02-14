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Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка 

News.ru 46 минут назад
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Герцог и герцогиня Саксесские Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребёнка, сообщил официальный представитель пары.

Мы можем подтвердить, что Арчи (первый ребёнок в семье. — NEWS.ru) скоро станет старшим братом, — сказал представитель семьи.

Он отметил, что супруги Меган и Гарри очень рады, что скоро у них буден ещё один ребёнок, передаёт BBC.
Пара сопроводила эту новость фотографией в Instagram. На чёрно-белом снимке они лежат под деревом.

Беременна, — коротко написали они под постом.

Летом 2020 года Меган Маркл рассказывала, что пережила выкидыш. Это стало для неё большой потерей.
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Накануне внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Эжени родила сына.
Ранее NEWS.ru писал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены изменить условия сделки со старшими членами британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские добиваются продления испытательного периода, который был дан им для обдумывания решения об отказе от привилегий и титулов и должен истечь 31 марта. Гарри и Меган могут попросить предоставить им ещё год.
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В мире , Елизавета II , принц Гарри
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