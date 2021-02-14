В Греции полиция применила слезоточивый газ против протестующих 

В Греции сотрудники полиции применили слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих против карантинных мер в стране.
Об этом сообщает новостной портал Newsit.
Отмечается, что митингующие выступают против ношения медицинских масок и других ограничений, введенных в связи со всеобщим карантином в стране.
Уточняется, что демонстранты собрались на центральной площади Синтагма. В протестах принимают участие около 700 человек.
Согласно последним данным, всего в Греции было выявлено более 172 тыс. случаев коронавируса.