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В Греции полиция применила слезоточивый газ против протестующих 

RT на русском 42 минуты назад
В Греции полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Фото: Reuters
В Греции сотрудники полиции применили слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих против карантинных мер в стране.
Об этом сообщает новостной портал Newsit.
Отмечается, что митингующие выступают против ношения медицинских масок и других ограничений, введенных в связи со всеобщим карантином в стране.
Уточняется, что демонстранты собрались на центральной площади Синтагма. В протестах принимают участие около 700 человек.
Согласно последним данным, всего в Греции было выявлено более 172 тыс. случаев коронавируса.
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В мире , Греция
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