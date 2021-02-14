В Греции полиция применила слезоточивый газ против протестующих 

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Греции сотрудники полиции применили слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих против карантинных мер в стране.

Об этом сообщает новостной портал Newsit.

Отмечается, что митингующие выступают против ношения медицинских масок и других ограничений, введенных в связи со всеобщим карантином в стране.

Уточняется, что демонстранты собрались на центральной площади Синтагма. В протестах принимают участие около 700 человек.