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Протестующие в Афинах забросали полицейских апельсинами 

News.ru 1 час назад
Протестующие в Афинах забросали полицейских апельсинами
Фото: pixabay.com
Противники ввода коронавирусных ограничений устроили акцию протеста в столице Греции Афинах.
Во второй половине дня на площади Синтагма возле здания греческого парламента отмечались столкновения манифестантов с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. Стычки начались после того, как протестующие забросали полицию апельсинами. Несколько человек задержали, одна женщина потеряла сознание, сообщает РИА Новости.
Митинг собрал около 400 человек. Участники акции, многие из которых взяли с собой национальные флаги, спели гимн Греции. Несколько человек держали баннер с надписью «Маска — это намордник. Хотим вернуть наши жизни. Мы боремся за свои права».
В Греции с 7 ноября 2020 года введён локдаун. В Афинах, Салониках и Халкидики с 6 февраля по 15 февраля с 18:00 до 05:00 действует комендантский час. Самые жёсткие ограничительные меры ввели в столичном регионе Аттика. Там работают только продуктовые магазины и аптеки.
Штраф за отсутствие маски в Греции составляет €300. С начала действия ограничительных мер полиция выписала штрафов более чем на €46 млн За нарушение санитарных мер арестовали более 1150 человек.
Ранее в Греции решили сохранить ограничения для россиян, прибывающих в страну, до 500 человек в неделю. Въезжающих будут пускать только при отрицательном тесте на коронавирус и при наличии ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Также туристам придётся провести семь дней на карантине, сказано в межминистерском решении, опубликованном 6 февраля в правительственном вестнике.
Ограничения должны были закончиться 8 февраля, но их продлили до 06:00 утра 22 февраля 2021 года, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , РИА Новости , Афины , Греция , Салоники
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