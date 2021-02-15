"У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами", — сказал Пушилин.

Он добавил, что в ДНР чувствуется помощь со стороны Российской Федерации. Также он выступил за усиление сотрудничества с РФ и назвал Донбасс частью "Большой России".

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.