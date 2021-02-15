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Москва

Пушилин ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 

Газета.Ru и ещё 5 49 минут назад
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ответил на обещание президента РФ Владимира Путина не бросать Донбасс. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами", — сказал Пушилин.

Он добавил, что в ДНР чувствуется помощь со стороны Российской Федерации. Также он выступил за усиление сотрудничества с РФ и назвал Донбасс частью "Большой России".
Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.
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В мире , Видео , Денис Пушилин , Владимир Путин , Москва
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