Украинские силовики подорвались в Донбассе на своих же минах

Трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий

Ранее украинские силовики информировали, что в воскресенье трое военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское в Донбассе. Расследовать их гибель президент Владимир Зеленский направил министра обороны Андрея Тарана и главу Генштаба Руслана Хомчака.

"Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады (ВС Украины, — ред.) на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны", — заявил Осадчий.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, у прибывших украинских силовиков не было уточненных карт минных полей. "Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады (ВС Украины — ред.)", — отметил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

По данным Осадчего, один украинский силовик погиб на месте, а двое скончались от ранений, не дождавшись оказания медицинской помощи.

В Донбассе в июле прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.