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Москва

Президент США призвал ужесточить закон о ношении оружия 

Российская Газета и ещё 4 4 часа назад
Байден призвал конгресс ужесточить законы об оружии
Фото: REUTERS/Mike Segar
Президент США Джозеф Байден направил 14 февраля в Конгресс призыв ужесточить закон о продаже и ношении оружия. Это было сделано в третью годовщину стрельбы в городе Паркленд, штат Флорида, где были убиты 17 человек.

"Призываю Конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие", говорится в послании президента.

Право на ношение оружие в США гарантирует вторая поправка к конституции, при этом конкретные условия продажи и ношения оружия различаются в зависимости от штата.
Как показывает опыт, любая инициатива властей, направленная на ограничение ношения оружия, негативно воспринимается значительной частью американского общества. Во время президентства Барака Обамы, например, тоже были попытки ужесточить законодательство в этой сфере, но они не прошли через Конгресс.
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В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , США
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