В Латвии отключили канал «Россия-РТР»

Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия-РТР" вступил в силу в 00.00 (01.00 мск), он перестал идти на кабельном ТВ, передает корреспондент РИА Новости.

В кабельном пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала "Россия-РТР" вместо него на экране появляется текст: "По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция "Россия РТР" в Латвии остановлена на 1 год. С 16.02.2021 его заменит телеканал "1+2".

Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".