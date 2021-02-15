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На кабельном телевидении Латвии отключили канал «Россия-РТР» 

РИА Новости и ещё 1 28 минут назад
В Латвии отключили канал «Россия-РТР»
Фото: РИА Новости
Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия-РТР" вступил в силу в 00.00 (01.00 мск), он перестал идти на кабельном ТВ, передает корреспондент РИА Новости.
В кабельном пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала "Россия-РТР" вместо него на экране появляется текст: "По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция "Россия РТР" в Латвии остановлена на 1 год. С 16.02.2021 его заменит телеканал "1+2".
Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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В мире , МИД , РЕН ТВ , РИА Новости , Германия , Китай , Великобритания
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