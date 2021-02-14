Дочь Билла Гейтса пошутила о «чипировании» после прививки от COVID-19 

"К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!" — написала она в Instagram.

Девушка объяснила, что получила возможность вакцинироваться, поскольку учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и входит в приоритетную группу.

С начала пандемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о якобы причастности Гейтса к возникновению заболевания. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что миллиардер хочет чипировать население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Он, в свою очередь, подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.