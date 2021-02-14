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Дочь Билла Гейтса пошутила о «чипировании» после прививки от COVID-19 

РИА Новости 15 минут назад
Дочь Билла Гейтса пошутила о «чипировании» после прививки от COVID-19
Фото: @jenniferkgates/Instagram
Старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса Дженнифер привилась от коронавируса, после чего пошутила о "теориях заговора".

"К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!" — написала она в Instagram.

Девушка объяснила, что получила возможность вакцинироваться, поскольку учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и входит в приоритетную группу.
Билл Гейтс привился от коронавируса
С начала пандемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о якобы причастности Гейтса к возникновению заболевания. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что миллиардер хочет чипировать население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Он, в свою очередь, подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
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В мире , Билл Гейтс , Microsoft
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