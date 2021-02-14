Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Папа Римский Франциск поздравил влюбленных с Днем святого Валентина 

ТАСС 2 часа назад
Папа Римский Франциск поздравил влюбленных с Днем святого Валентина
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск поздравил всех влюбленных и обрученных с Днем святого Валентина. В воскресной проповеди понтифик сказал, что молится и благословляет влюбленных.

"Сегодня День святого Валентина. И я обращаю свои мысли и поздравления к обрученным и влюбленным, молюсь за них и благословляю [их]", — сказал Франциск.

Живший в конце III века н. э. (до официального разрешения христианства) подвижник христианства, врачеватель и миротворец Валентин был казнен в Риме в 298 году и в V столетии канонизирован из-за мученической смерти во имя Христа.
Вокруг жития святого Валентина появилось множество легенд, которые легли в основу истории праздника всех влюбленных 14 февраля. Считается, что мученик против воли императора заключал браки по запрещенному христианскому обычаю.
В Терни, где находятся мощи святого — покровителя города — также вспоминают о собственных "Ромео и Джульетте" — легионере Сабине и его возлюбленной Серапии. Римлянин-язычник из любви к девушке-христианке принял ее религию. Валентин обвенчал их, однако тяжело больная невеста умерла прямо у алтаря.
Еще по одной легенде святой Валентин примирил бранящихся возлюбленных, подарив им алую розу. Поженившись, с тех пор они, как считается, жили счастливо, а цветок стал символом признания в любви.

День памяти Кирилла и Мефодия

14 февраля католическая церковь также чтит память равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян, о чем Франциск также напомнил в своей проповеди.

"Приветствую все народы, живущие на территориях, евангелизированных братьями", — добавил понтифик.

Родившиеся в IX веке в современных Салониках — тогда город относился к Болгарии — братья Константин Философ (в монашестве Кирилл) и Мефодий занимались переводами на общеславянский язык церковных книг. Кроме того, святым приписывается создание первого славянского алфавита — глаголицы, — а их ученики, как считается, составили названную в честь старшего брата современную азбуку — кириллицу.
По благословению Папы Римского Адриана II Кирилл и Мефодий составили на славянском языке текст литургии — в первую очередь для Великоморавского царства (современная Чехия). Однако 14 февраля 869 года Кирилл умер в Риме.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
ТАСС: последние новости
Белый дом утверждает, что Москва и Пекин используют вакцины как дипломатический инструмент Белый дом утверждает, что Москва и Пекин используют вакцины как дипломатический инструмент В Великобритании испытают эффективность вакцины AstraZeneca среди детей В Великобритании испытают эффективность вакцины AstraZeneca среди детей В Госдепе заявили, что не оставят без внимания ситуацию с правами человека в России В Госдепе заявили, что не оставят без внимания ситуацию с правами человека в России
Комментарии
В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Болгария
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение