Папа Римский Франциск поздравил влюбленных с Днем святого Валентина 

Папа Римский Франциск поздравил всех влюбленных и обрученных с Днем святого Валентина. В воскресной проповеди понтифик сказал, что молится и благословляет влюбленных.

"Сегодня День святого Валентина. И я обращаю свои мысли и поздравления к обрученным и влюбленным, молюсь за них и благословляю [их]", — сказал Франциск.

Живший в конце III века н. э. (до официального разрешения христианства) подвижник христианства, врачеватель и миротворец Валентин был казнен в Риме в 298 году и в V столетии канонизирован из-за мученической смерти во имя Христа.

Вокруг жития святого Валентина появилось множество легенд, которые легли в основу истории праздника всех влюбленных 14 февраля. Считается, что мученик против воли императора заключал браки по запрещенному христианскому обычаю.

В Терни, где находятся мощи святого — покровителя города — также вспоминают о собственных "Ромео и Джульетте" — легионере Сабине и его возлюбленной Серапии. Римлянин-язычник из любви к девушке-христианке принял ее религию. Валентин обвенчал их, однако тяжело больная невеста умерла прямо у алтаря.

Еще по одной легенде святой Валентин примирил бранящихся возлюбленных, подарив им алую розу. Поженившись, с тех пор они, как считается, жили счастливо, а цветок стал символом признания в любви.

День памяти Кирилла и Мефодия

14 февраля католическая церковь также чтит память равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян, о чем Франциск также напомнил в своей проповеди.

"Приветствую все народы, живущие на территориях, евангелизированных братьями", — добавил понтифик.

Родившиеся в IX веке в современных Салониках — тогда город относился к Болгарии — братья Константин Философ (в монашестве Кирилл) и Мефодий занимались переводами на общеславянский язык церковных книг. Кроме того, святым приписывается создание первого славянского алфавита — глаголицы, — а их ученики, как считается, составили названную в честь старшего брата современную азбуку — кириллицу.

По благословению Папы Римского Адриана II Кирилл и Мефодий составили на славянском языке текст литургии — в первую очередь для Великоморавского царства (современная Чехия). Однако 14 февраля 869 года Кирилл умер в Риме.