Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе 

Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе , сообщила в фейсбуке пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".

Все трое были военнослужащими объединенных сил ВСУ

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".

Общую обстановку в зоне конфликта регулируют Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Также в июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Речь идет о полном прекращении огня, отказе от размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.