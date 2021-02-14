Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе, сообщила в фейсбуке пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".
Все трое были военнослужащими объединенных сил ВСУ.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".
«Несмотря ни на что»: Путин заявил о поддержке Донбасса
Общую обстановку в зоне конфликта регулируют Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Также в июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Речь идет о полном прекращении огня, отказе от размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 252
В мире , Происшествия , Арсен Аваков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение