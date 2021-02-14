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Москва

Глава офиса Зеленского пожаловался на проблемы с РФ на переговорах по Донбассу 

Газета.Ru 11 минут назад
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия остается последней из стран «нормандской четверки», кто не поддерживает позицию страны в переговорах по Донбассу.
В эфире телеканала «Украина 24» он сказал, что Германия и Франция полностью поддерживают украинскую сторону в вопросах Донбасса в отличие от России.

«Сегодня ни у кого в мире, кроме Российской Федерации, нет возражений по позиции Украины», — пожаловался Ермак.

Он отметил, что в настоящее время проходят переговоры «нормандского формата» на уровне советников глав государств. По его словам, стороны говорят о возможности составления дорожной карты по прекращению боевых действий, а также решают вопрос о возвращении контроля над самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Ранее замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, комментируя итоги переговоров советников лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил, что похвастаться нечем. Он подчеркнул, что окончательных решений выработано не было.
Переговоры представителей лидеров «нормандской четверки» прошли в Берлине во вторник, 12 января.
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Комментарии 6
В мире , Видео , Андрей Ермак , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ
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