Глава офиса Зеленского пожаловался на проблемы с РФ на переговорах по Донбассу 

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия остается последней из стран «нормандской четверки», кто не поддерживает позицию страны в переговорах по Донбассу.

В эфире телеканала «Украина 24» он сказал, что Германия Франция полностью поддерживают украинскую сторону в вопросах Донбасса в отличие от России.

«Сегодня ни у кого в мире, кроме Российской Федерации, нет возражений по позиции Украины», — пожаловался Ермак.

Он отметил, что в настоящее время проходят переговоры «нормандского формата» на уровне советников глав государств. По его словам, стороны говорят о возможности составления дорожной карты по прекращению боевых действий, а также решают вопрос о возвращении контроля над самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Ранее замруководителя администрации президента Дмитрий Козак , комментируя итоги переговоров советников лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил, что похвастаться нечем. Он подчеркнул, что окончательных решений выработано не было.

Переговоры представителей лидеров «нормандской четверки» прошли в Берлине во вторник, 12 января.