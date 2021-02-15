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Москва

Япония заявила о готовности к переговорам с Россией 

Российская Газета и ещё 24 1 час назад
Япония заявила о готовности к переговорам с Россией по Курилам
Фото: ТАСС
Япония намерена добиваться решения "территориального вопроса" с Москвой, несмотря на поправки к российской Конституции. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"Мы хотели бы продолжить упорные переговоры (с Россией, — прим. "РГ") на основе базового курса, который заключается в стремлении решить территориальный вопрос и потом заключить мирный договор", — подчеркнул Като, которого цитирует агентство Kyodo.

По словам генсека, в сентябре прошлого года после внесения поправок в Конституцию РФ состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. В ходе общения лидеры стран подтвердили курс на активизацию двустороннего диалога по заключению мирного договора между странами на основе Совместной декларации 1956 года.
Накануне глава российского государства Владимир Путин заявил о планах развивать контакты с японским партнером, однако, как указал он, действий в противоречие Конституции не будет.

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации", — резюмировал президент на встрече с главными редакторами российских СМИ, фрагмент из которой показал телеканал "Россия 1".

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Комментарии 3
В мире , Япония и Россия , План Путина , Кацунобу Като , Владимир Путин , Москва , Сахалинская Область , Токио , Япония
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