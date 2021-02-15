Япония заявила о готовности к переговорам с Россией по Курилам

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации", — резюмировал президент на встрече с главными редакторами российских СМИ, фрагмент из которой показал телеканал "Россия 1".