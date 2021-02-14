Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты 

«Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», — сказал Линднер в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag.