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Москва

Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал идею введения санкций против российской элиты, близкой к президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», — сказал Линднер в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag.

При этом он напомнил, что и сам Навальный считает санкции такого рода наиболее эффективными, передает Deutsche Welle.
По его словам, общие торговые санкции ударят, в первую очередь, по российскому населению и германской экономике, не оказав существенного давления на президента России Владимира Путина.
Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов, а стоящие за Навальным силы используют усталось и раздражение людей.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.
Лавров: Россия не собирается просить Евросоюз о снятии санкций в условиях пандемии
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?
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В мире , Видео , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , Мария Захарова , Сергей Лавров , Владимир Путин , Кристиан Линднер , МИД , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Deutsche Welle
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