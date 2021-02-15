Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ

В заявлении постпреда МВФ в стране Йосты Люнгмана, опубликованном в субботу, говорилось, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.

Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами. В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, "обкакавшись с МВФ", пытается "хоть как-то компенсировать" неудачу.

"Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть", — написал Милованов в ответ.

При этом другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения.

Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.