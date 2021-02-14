В Европе признали победу России в борьбе вакцин от COVID

"Самая яркая победа — это победа России. Пока что она выиграла геополитическую битву. Когда (президент России Владимир — ред.) Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник" производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает", — отметил Бонифас.