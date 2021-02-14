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В Европе рассказали о геополитической победе России 

Прайм и ещё 1 1 час назад
В Европе признали победу России в борьбе вакцин от COVID
Фото: ТАСС
Появление вакцины против COVID-19 еще больше обострило соперничество между мировыми державами, и Россия выиграла эту геополитическую битву, создав препарат "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова французского политолога, директора Института международных и стратегических отношений IRIS Паскаля Бонифаса в интервью изданию Ouest-France.

"Самая яркая победа — это победа России. Пока что она выиграла геополитическую битву. Когда (президент России Владимир — ред.) Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник" производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает", — отметил Бонифас.

По прогнозам политолога, экспорт препарата принесет России 25 миллиардов долларов в 2021 году.
Также среди лидеров по созданию вакцины от COVID-19 и прививочной кампании политолог назвал Индию, Китай и Израиль. Но именно Россия, подчеркнул Бонифас, победила в этой гонке.
Российская вакцина "Спутник V" стала первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Она была разработана специалистами НИЦ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Минздрав РФ зарегистрировал препарат в середине августа 2020 года. С декабря его начали использовать для массовой вакцинации россиян.
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В мире , Минздрав РФ , Международный валютный фонд , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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