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Москва

Венесуэла получила первую партию вакцины «Спутник V» 

ТАСС 1 час назад
Венесуэла получила первую партию вакцины «Спутник V»
Фото: ТАСС
Самолет с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыл в субботу в Венесуэлу.
Об этом сообщил ТАСС посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

"Это первая поставка в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта", — сказал дипломат.

В декабре вице-президент страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения. В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.
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