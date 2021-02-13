Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID 

Прайм 11 минут назад
Выводы ВОЗ о происхождении COVID-19 обеспокоили США
Фото: РИА Новости
США обеспокоены первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса, обнародованными после поездки экспертов ВОЗ в Китай, и призывают к тому, чтобы выводы были свободны от влияния властей КНР, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы глубоко обеспокоены тем, как сообщались ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам. Важно, чтобы этот доклад был независимым, а выводы экспертов — свободны от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства", — говорится в письменном заявлении Салливана.

"Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания", — добавил он.
Аналитики сказали, как пандемия повлияла на экономику России
По его заявлению, репутация ВОЗ является "наивысшим приоритетом".

"В будущем все страны, включая Китай, должны участвовать в прозрачном и активном процессе по предотвращению и ответу на ЧП в области здравоохранения, чтобы мир узнал как можно больше и как можно скорее", — добавил Салливан.

Заявление Салливана прозвучало на фоне публикации в газете Wall Street Journal о том, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.
Предыдущая администрация США заявила о выходе из ВОЗ, утверждая, что организация находится под влиянием властей КНР и помогает им скрывать происхождение пандемии, в Пекине это отрицают. Администрация Джо Байдена объявила о возвращении США в ВОЗ.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
Девятого февраля эксперты провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
Видео дня. Буллинг по-нижнетагильски: школьника затравили во Вконтакте
Прайм: последние новости
СМИ узнали о планах Евросоюза ввести санкции против России в феврале СМИ узнали о планах Евросоюза ввести санкции против России в феврале "Загадочный русский" заплатил $140 миллионов за бывший участок Трампа "Загадочный русский" заплатил $140 миллионов за бывший участок Трампа Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива
Комментарии 5
В мире , Джейк Салливан , Джозеф Байден , ВОЗ , Администрация США , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире Происшествия
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
01:10
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
Новости Москвы
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
00:59
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
01:40
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
В мире Общество
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
00:33
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
Происшествия
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
00:15
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
Общество Происшествия
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
00:15
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
Общество
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
00:12
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение