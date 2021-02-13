Выводы ВОЗ о происхождении COVID-19 обеспокоили США

"Мы глубоко обеспокоены тем, как сообщались ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам. Важно, чтобы этот доклад был независимым, а выводы экспертов — свободны от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства", — говорится в письменном заявлении Салливана.

"Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания", — добавил он.

По его заявлению, репутация ВОЗ является "наивысшим приоритетом".

"В будущем все страны, включая Китай, должны участвовать в прозрачном и активном процессе по предотвращению и ответу на ЧП в области здравоохранения, чтобы мир узнал как можно больше и как можно скорее", — добавил Салливан.

Заявление Салливана прозвучало на фоне публикации в газете Wall Street Journal о том, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.

Предыдущая администрация США заявила о выходе из ВОЗ, утверждая, что организация находится под влиянием властей КНР и помогает им скрывать происхождение пандемии, в Пекине это отрицают. Администрация Джо Байдена объявила о возвращении США в ВОЗ.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Девятого февраля эксперты провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.