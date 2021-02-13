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На Украине за сутки выявили 2332 случая коронавируса 

RT на русском и ещё 3 13 февраля 2021
На Украине за сутки выявили 2332 случая коронавируса
Фото: Reuters
На Украине зафиксировали 2332 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 273 475 пациентов с коронавирусом.
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 62 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране скончались 24 392 человека с COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.
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