На Украине за сутки выявили 2332 случая коронавируса 

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На Украине зафиксировали 2332 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 273 475 пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 62 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 24 392 человека с COVID-19.