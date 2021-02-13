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Москва

России предсказали укрепление влияния в Арктике после глобального потепления 

Майк Габриелян 14 минут назад
России предсказали лидерство в Арктике после глобального потепления
Фото: РИА Новости
О выгодах России от глобального потепления и таяния арктических льдов рассказал японский политолог и писатель Масару Сато. Он долгое время работал в аналитических подразделениях японского МИД и служил в японском посольстве в Москве. Мнение Сато приводит издание News PostSeven (перевод Иносми).
По его словам, есть страны, которые «втайне хотят, чтобы лед в связи с мировым потеплением таял бы быстрее». К ним относится и Россия.

«Какие выгоды получит она от таяния арктических льдов? Одна из них — это получение широчайшего доступа к залежам природных ресурсов, которые сейчас покоятся под толстым ледяным панцирем», — заявил Сато.

По его мнению, «энергетическая ось» переместится с Ближнего Востока в Россию и она станет арктическим Кувейтом».

«Российское побережье Северного ледовитого океана и континентальный шельф — это кладовая неисчерпаемых запасов самых разнообразных природных богатств… Я бы сравнил этот регион одновременно с Кувейтом (нефть) и Катаром (газ). Представляете, что здесь произойдет, когда арктические льды освободят миллионы квадратных километров почвы и шельфа!» — сказал политолог.

Кроме того, после таяния льдов в Арктике у человечества впервые появится «северный путь». Стандарты морских перевозок между Европой и Азией» изменятся. Контролировать маршрут всепланетного значения будет Россия, поскольку он пройдет по её территориальным водам.

«В огромной российской акватории откроется оживленнейший и чрезвычайно дешевый морской путь, по которому смогут активно курсировать крупнотоннажные транспортные суда. Это будет новый стратегический «Северный полярный маршрут"», — спрогнозировал Сато.

Он также отметил, что в 2030-х годах в условиях резкой активизации «Северного полярного пути» Япония также станет ключевой точкой для международного судоходства.
Сейчас глубина самой мелкой части Татарского пролива составляет около 8 метров. Это не позволяет проходить здесь крупным танкерам. Им нужно пройти либо проливом Лаперуза между Сахалином и Хоккайдо, либо Сангарским проливом между японскими островами Хоккайдо и Хонсю.

«В этих условиях Россия будет вынуждена занимать по отношению к Японии более дружелюбную позицию, рассчитывая, как минимум на то, что у нее не будет никаких сложностей при проходе мимо японских берегов. Моя теория состоит в том, что глобальное потепление улучшит отношения между Японией и Россией. Россия вряд ли захочет наносить им ущерб», — сказал эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что протяженность оптоволоконного кабеля вдоль арктического побережья России составит 11 тысяч километров, а общая длина — 13,8 тысяч.
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В мире , Масару Сато , МИД
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