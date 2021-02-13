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Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Австрии 

Газета.Ru и ещё 4 58 минут назад
Twitter заблокировал аккаунт российской делегации в Вене
Фото: Reuters
Социальная сеть Twitter 12 февраля заблокировала официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, передает РИА "Новости".
Глава делегации Константин Гаврилов назвал явной цензурой блокировку официальных аккаунтов, отражающих принципиальную позицию того или иного государства.
"В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?", — написал на своей странице представитель РФ. Это не в первый раз, когда Twitter блокирует официальный страницы стран или политических лидеров. Так, ранее был заблокирован аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также санкциям подверглась страница посольства КНР в Соединенных Штатах
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В мире , ОБСЕ , РИА Новости , Австрия , Вена , США
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