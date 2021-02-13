В Белоруссии задержали россиянина за протестную атрибутику

"Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги (бело-красно-белые флаги), маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий", — проинформировала Чемоданова.