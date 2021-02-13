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МВД Белоруссии сообщило о задержании россиянина за изготовление протестной атрибутики 

ТАСС 49 минут назад
В Белоруссии задержали россиянина за протестную атрибутику
Фото: Reuters
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии пресекли в Минске подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram.

"Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба — работники частной типографии", — проинформировала официальный представитель ведомства.

По ее данным, отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены подозреваемые занимались теневым бизнесом.

"Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги (бело-красно-белые флаги), маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий", — проинформировала Чемоданова.

По ее словам, правоохранители изъяли более 100 единиц незаконной продукции. Также изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, а также данными покупателей. "Задержанные сейчас обо всем сожалеют и раскаиваются, но отвечать все равно придется: деятельности "цеховиков" дается правовая оценка", — заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии.
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В мире , Происшествия , МВД , Минск , Псков , Псковская Область
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