ВСУ обстреляли северный пригород Донецка 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район села Спартак к северу от Донецка . Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 14 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что украинские силовики вели огонь с позиций, находящихся вблизи подконтрольной Киеву Авдеевки. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в пресс-службе представительства республики в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.