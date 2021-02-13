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ВСУ обстреляли северный пригород Донецка 

ИА Regnum и ещё 1 13 февраля 2021
ВСУ обстреляли северный пригород Донецка
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район села Спартак к северу от Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 14 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что украинские силовики вели огонь с позиций, находящихся вблизи подконтрольной Киеву Авдеевки. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в пресс-службе представительства республики в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.
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