Женщина нашла свое обручальное кольцо через 50 лет 

Карен Отенриет из США нашла свое обручальное кольцо спустя почти полвека. Удивительную историю сообщает Fox News.

Американка обронила кольцо в снег у дома в 1973 году. Когда снег растаял, женщина так и не смогла найти украшение. Карен несколько раз возобновляла поиски, но они не увенчались успехом.

И вот спустя почти 50 лет жительница Чикаго, обнаружила в своем саду кольцо с гравировкой. Женщина опубликовала пост в соцсети, где ей подсказали обратиться в местное историческое общество, чтобы узнать имена прежних владельцев дома.

Выяснилось, что раньше здесь жила Карен и ее семья. Обручальное кольцо отправилось к своей владелице. Карен Отенриет решила, что откроет посылку в день всех влюбленных.