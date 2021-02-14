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Женщина нашла свое обручальное кольцо через 50 лет 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
Женщина нашла свое обручальное кольцо через 50 лет
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
Карен Отенриет из США нашла свое обручальное кольцо спустя почти полвека. Удивительную историю сообщает Fox News.
Американка обронила кольцо в снег у дома в 1973 году. Когда снег растаял, женщина так и не смогла найти украшение. Карен несколько раз возобновляла поиски, но они не увенчались успехом.
И вот спустя почти 50 лет жительница Чикаго, обнаружила в своем саду кольцо с гравировкой. Женщина опубликовала пост в соцсети, где ей подсказали обратиться в местное историческое общество, чтобы узнать имена прежних владельцев дома.
Выяснилось, что раньше здесь жила Карен и ее семья. Обручальное кольцо отправилось к своей владелице. Карен Отенриет решила, что откроет посылку в день всех влюбленных.
Ранее россиянин нашел в буханке хлеба обручальное кольцо. Владелицу украшения из золота 583 пробы уже вычислили. Это работница пекарни, которая случайно обронила его.
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В мире , Fox News , США
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