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В ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях COVID-19 

Газета.Ru 39 минут назад
В ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях COVID-19
Фото: ТАСС
Власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на эксперта ВОЗ Доминика Дуайера.
Отмечается, что власти предоставили лишь пару примеров, но не все данные, что считается "стандартным для эпидемиологического расследования".
Дуайер добавил, что запросы касались 174 случаев заболевания, выявленных в Ухане еще в 2019 году. В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика.
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В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.
Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.
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В мире , ВОЗ , Китай
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