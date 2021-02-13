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Москва

Меланья Трамп анонсировала создание своей организации 

ТАСС и ещё 4 55 минут назад
Меланья Трамп анонсировала создание своей организации
Фото: Reuters
Супруга 45-го президента США Дональда Трампа заявила в пятницу о создании новой организации — "Офиса Меланьи Трамп".

"Меланья Трамп объявляет об открытии "Офиса Меланьи Трамп", — говорится в пока единственном сообщении в учетной записи новой организации в Twitter, которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США.

По сведениям телеканала CNN, работа "Офиса Меланьи Трамп" будет связана с помощью детям и станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best ("Будь лучше"), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида).
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В мире , Меланья Трамп , Дональд Трамп , Нью-Йорк , США
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