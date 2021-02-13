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Новейшим самолетам Украины запретили подниматься в воздух 

ТК «Звезда» и ещё 1 44 минуты назад
Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
Фото: Пресс-служба президента Украины РИА Новости
Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из госреестра гражданских воздушных судов. Соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы страны.
Уточняется, что решение принято в связи с отсутствием у данных воздушных судов в течение двух лет отсутствовали сертификаты летной годности, а Госавиаслужба не имела доступа к самолетам для контроля за летной годностью и эксплуатацией. Всего в списке находятся 50 различных самолетов и вертолетов.
Ан-132D — среднемагистральный грузовой самолет, модификация советского Ан-32. В 2015 году было подписано соглашение о совместной разработке воздушного судна между украинским государственным предприятием «Антонов» и компанией Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. В апреле 2019 года стало известно о прекращении сотрудничества по этому проекту. Самолет был первым в линейке предприятия, созданным без российских комплектующих.
Ближнемагистральный транспортный самолет Ан-178 собирался на базе Ан-158 и позиционировался на рынке как замена транспортным Ан-12. На сегодняшний день произведено два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.
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В мире , Армия , АНТК "АНТОНОВ" , Саудовская Аравия
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