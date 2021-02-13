Американцы захотели окончательного ухода Трампа из политики

Более 50% американцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен покинуть политику, свидетельствуют результаты проведенного телеканалом CNBC исследования.
Со 2 по 7 февраля, до начала процесса по импичменту Трампу в сенате, тысяча американцев по всей стране приняли участие в онлайн-исследовании. Указывается, что погрешность полученных результатов — плюс-минус 3,5%.
Согласно результатам, 54% респондентов проголосовали за то, чтобы Трамп "полностью удалился из политики". Такого мнения придерживается 81% респондентов из числа демократов и только 26% — из числа республиканцев.
Согласно полученным исследователями данным, 74% республиканцев хотят, чтобы Трамп продолжал принимать участие в политике, в том числе 48% считают, что ему следует остаться главой Республиканской партии, а 12% полагают, что ему не стоит возглавлять какую-либо партию.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 из 100 голосов в сенате. Как ожидается, сенат может проголосовать по импичменту уже на выходных.