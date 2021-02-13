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Панама начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V» 

Вечерняя Москва и ещё 3 44 минуты назад
Панама начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Власти Панамы ведут с российской стороной переговоры о поставках вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в субботу, 13 февраля, рассказали в посольстве России в Панаме.
Как уточнил пресс-атташе посольства РФ Олег Вишневецкий, прямые переговоры на данную тему проходят в виртуальном формате между министерством здравоохранения Панамы и Российским фондом прямых инвестиций.
В минздраве Панамы отметили, что национальный регулятор в области фармакологии готов выдать лицензию на экстренное использование вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» занимает третье место в списке препаратов против коронавируса по числу одобрений разными странами мира.
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты разработали технологию, которая позволяет создать вакцины против нескольких штаммов коронавирусной инфекции.
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Комментарии 1
В мире , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Панама
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