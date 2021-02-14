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Еще одна страна планирует купить российскую вакцину «Спутник V» 

Профиль и ещё 9 36 минут назад
Еще одна страна заинтересовалась вакциной «Спутник V»
Фото: ©РФПИ
В августе 2020 года в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат создан коллективом Национального центра микробиологии и эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Еще одна страна заинтересовалась поставками российской вакцины. Переговоры с Российским фондом прямых инвестиций ведет министерство здравоохранения Панамы. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство центральноамериканской страны готово выдать лицензию на экстренное применение российского препарата.
По данным Университета Джона Хопкинса, собирающего официальную статистику по COVID-19 со всего мира, с начала пандемии в Панаме выявлено более 330 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Общая численность населения страны по данным на 2020 год оценивалась в 4,36 млн человек. При этом в Панаме зафиксировано 5572 случая смерти от COVID-19.
Ранее «Профиль» писал о том, что в пятницу, 12 февраля, российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» официально зарегистрировали в Казахстане. В Минздраве страны назвали данный препарат эффективным и безопасным.
До этого о поставках российской вакцины от коронавируса заявили в Черногории. Там рассчитывают получить первые дозы препарата уже на следующей неделе. До этого массовая вакцинация от COVID-19 в стране не проводилась из-за отсутствия необходимых препаратов.
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В мире , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Панама
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