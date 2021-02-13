Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Коллапс системы здравоохранения спрогнозировали в Чехии 

Профиль 28 минут назад
Коллапс системы здравоохранения спрогнозировали в Чехии
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
В четверг, 12 февраля, нижняя палата парламента Чехии отказалась продлевать режим чрезвычайной ситуации. Его из-за коронавируса ввели в стране 5 октября 2020 года. В республике фиксируется один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19.
Действие режима ЧС в Чехии должно прекратиться 14 февраля. Депутаты с перевесом в один голос проголосовали против инициативы правительства страны продлить локдаун до 16 марта, передает ТАСС.
Противники режима ЧС считают, что коронавирусные ограничения наносят серьезный ущерб экономике страны. Они также указали на то, что в Чехии нужно возобновлять нормальный учебный процесс в школах и вузах.
Министр здравоохранения республики Ян Блатный назвал ситуацию катастрофической. В правительстве страны ожидают резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после открытия общественных объектов в понедельник, 15 февраля. Он спрогнозировал коллапс национальной системы здравоохранения в течение двух недель. Мэр Праги и руководители пяти из тринадцати краев, входящих в состав республики, решили самостоятельно ввести локальный режим ЧС на местах.
По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Чехии выявлено почти 1,065 млн случаев заболевания COVID-19 на 10,71 млн человек населения. Подтверждено 17772 случая смерти от коронавируса.
Ранее «Профиль» писал о том, что в Чехии не хватает вакцин от коронавируса. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что правительство страны желает скорейшей регистрации в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V». При этом в Чехии опасаются, что на европейские страны российского препарата из-за повышенного спроса может не хватить.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Профиль: последние новости
В Конгрессе США объяснили, чем опасен Дональд Трамп В Конгрессе США объяснили, чем опасен Дональд Трамп Си Цзиньпин счел противостояние Китая и США катастрофой для всего мира Си Цзиньпин счел противостояние Китая и США катастрофой для всего мира Россию обвинили в дефиците электроэнергии на Украине Россию обвинили в дефиците электроэнергии на Украине
Комментарии
В мире , Ситуация в мире , Андрей Бабиш , ЕС , ИТАР-ТАСС , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение