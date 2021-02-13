Коллапс системы здравоохранения спрогнозировали в Чехии 

В четверг, 12 февраля, нижняя палата парламента Чехии отказалась продлевать режим чрезвычайной ситуации. Его из-за коронавируса ввели в стране 5 октября 2020 года. В республике фиксируется один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19.

Действие режима ЧС в Чехии должно прекратиться 14 февраля. Депутаты с перевесом в один голос проголосовали против инициативы правительства страны продлить локдаун до 16 марта, передает ТАСС

Противники режима ЧС считают, что коронавирусные ограничения наносят серьезный ущерб экономике страны. Они также указали на то, что в Чехии нужно возобновлять нормальный учебный процесс в школах и вузах.

Министр здравоохранения республики Ян Блатный назвал ситуацию катастрофической. В правительстве страны ожидают резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после открытия общественных объектов в понедельник, 15 февраля. Он спрогнозировал коллапс национальной системы здравоохранения в течение двух недель. Мэр Праги и руководители пяти из тринадцати краев, входящих в состав республики, решили самостоятельно ввести локальный режим ЧС на местах.

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Чехии выявлено почти 1,065 млн случаев заболевания COVID-19 на 10,71 млн человек населения. Подтверждено 17772 случая смерти от коронавируса.