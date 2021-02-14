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США обвинили Россию в использовании своей вакцины как инструмента дипломатии 

Профиль и ещё 2 36 минут назад
США обвинили РФ в использовании вакцины для дипломатии
Фото: ©twitter.com
Россия и Китай пытаются использовать свои вакцины от COVID-19 как средства достижения дипломатических целей. Об этом в субботу, 13 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
«Мы видели попытки других стран, в том числе Китая и России, использовать вакцины как средство достижения дипломатического прогресса», — отметила она в ходе брифинга.
Чиновница подчеркнула, что в Вашингтоне этим обеспокоены. За развитием ситуации следит служба национальной безопасности.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Гренадинах, Сент-Винсенте и Черногории. Помимо этого, препарат был одобрен в Казахстане. Таким образом, в общей сложности количество стран, закупивших российскую вакцину, составляет 27.
В начале февраля британский научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Отмечалось, что вакцина показала высокий уровень безопасности, а также эффективность в 91,6%.
Ранее «Профиль» сообщал, что «Спутник V» сочли крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко заявила, что успех препарата способен усилить геополитическое влияние России, например, в Латинской Америке.
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В мире , Администрация США , Российский фонд прямых инвестиций , Китай , Москва , Пекин , США
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