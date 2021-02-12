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Москва

США пригрозили ввести санкции против России из-за нарушений прав человека 

Вероника Полынина 1 час назад
США пригрозили ввести санкции против России из-за нарушений прав человека
Фото: РИА Новости
США могут ввести новые санкции против РФ за нарушения прав человека. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что в Госдепартаменте активно обсуждается «ужасный послужной список» России в сфере прав человека.

«Мы также очень внимательно смотрим на нарушения прав человека, о которых я говорил, и подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики на нарушения… которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — сказал председатель Госдепа.

Отметим, что Россия отрицает претензии США по нарушениям прав человека.
Ранее в пятницу, как сообщал «Рамблер», сенаторы США Джим Риш и Джинн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом ввести санкции в отношении «Северного потока — 2».
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В мире , Джим Риш , Джозеф Байден , Нед Прайс , Госдеп США
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