США пригрозили ввести санкции против России из-за нарушений прав человека 

«Мы также очень внимательно смотрим на нарушения прав человека, о которых я говорил, и подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики на нарушения… которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — сказал председатель Госдепа.