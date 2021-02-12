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Экс-глава Европейского ЦБ Марио Драги станет премьер-министром Италии 

News.ru 1 час назад
Марио Драги станет премьер-министром Италии
Фото: Reuters
Марио Драги, в прошлом руководивший Европейским центральным банком, дал согласие возглавить кабмин Италии.
3 февраля президент Италии поручил Драги формирование нового правительства после отставки Джузеппе Конте. 12 февраля экс-глава Европейского ЦБ встретился с главой государства и подтвердил, что согласен стать премьер-министром, сообщает ТАСС. Этому предшествовала серия консультаций с политическими партиями, большинство из которых поддержали кандидатуру Драги. Новый глава правительства даст присягу 13 февраля, церемония начнётся в12:00 (14:00 мск).
Ряд членов кабинета Конте сохранят свои портфели. Драги уже объявил состав нового правительства. МИД возглавит Луиджи Ди Майо, МВД — Лучана Ламорджезе, министром здравоохранения станет Роберто Сперанца. Дарио Франческини останется во главе Министерства культуры, однако его функции немного изменятся. Министерство обороны продолжит возглавлять Лоренцо Гуерини.
В конце января Италия столкнулась с правительственным кризисом. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил об уходе в отставку вместе со всем правительством после того, как правящая коалиция потеряла абсолютное большинство голосов в верхней палате парламента страны. Это произошло из-за того, что коалицию покинула небольшая партия бывшего премьера Маттео Ренци «Живая Италия», писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Марио Драги , Маттео Ренци , Министерство обороны , МИД , Минкультуры , МВД , ЕЦБ , ИТАР-ТАСС , Италия
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