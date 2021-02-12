Марио Драги станет премьер-министром Италии

3 февраля президент Италии поручил Драги формирование нового правительства после отставки Джузеппе Конте. 12 февраля экс-глава Европейского ЦБ встретился с главой государства и подтвердил, что согласен стать премьер-министром, сообщает ТАСС. Этому предшествовала серия консультаций с политическими партиями, большинство из которых поддержали кандидатуру Драги. Новый глава правительства даст присягу 13 февраля, церемония начнётся в12:00 (14:00 мск).

Ряд членов кабинета Конте сохранят свои портфели. Драги уже объявил состав нового правительства. МИД возглавит Луиджи Ди Майо, МВД — Лучана Ламорджезе, министром здравоохранения станет Роберто Сперанца. Дарио Франческини останется во главе Министерства культуры , однако его функции немного изменятся. Министерство обороны продолжит возглавлять Лоренцо Гуерини.