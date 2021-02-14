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Москва

Республиканка призвала демократов начать работать на американцев 

ТАСС и ещё 10 32 минуты назад
Республиканка призвала демократов начать работать на американцев
Фото: РИА Новости
Демократы после оправдания уже бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента должны наконец-то начать работать на американцев и заняться возобновлением работы учебных заведений и вопросами распространения вакцины от коронавируса. Такое мнение выразила в субботу в Twitter председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел.

"Теперь, когда [бывший] президент Трамп в очередной раз оправдан в результате последних противоречащих конституции усилий, возможно, демократы наконец-то сосредоточатся на том, чтобы начать работать на американский народ. Открывайте школы, распространяйте вакцины — прекратите предвзятые нападки", — написала Макдэниел.

Ранее в субботу Сенат Конгресса США по итогам голосования оправдал Трампа. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов при необходимых 67, против — 43.
Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.
Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных.
Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергся один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США , Нью-Йорк , США
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