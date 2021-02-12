В Сенате назвали импичмент Трампа актом «политической мести»

"Статья импичмента — это несправедливый и явно неконституционный акт политической мести. Это ужасное нарушение конституции еще больше разделяет нашу страну, когда мы должны пытаться объединиться вокруг общих приоритетов. Как и любая другая политически мотивированная охота на ведьм, которой занимались левые в последние четыре года, этот импичмент полностью оторван от фактов, свидетельств и интересов американского народа. Сенат должен быстро и решительно проголосовать за то, чтобы его отклонить", — сказал представляющий интересы Трампа адвокат Майкл ван дер Вин.