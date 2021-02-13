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Москва

Зеленский поздравил Китай с Новым годом и оконфузился 

Мария Иванова 52 минуты назад
Зеленский поздравил Китай с Новым годом и оконфузился
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей КНР с Китайским Новым годом (в 2021 году праздник выпал на 12 февраля), опубликовав при этом фото Непала. Внимание на пост, появившийся в твиттере Зеленского, обратило «Новое время».

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая, достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В десятую годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — написал президент.

Этот пост сопровождался фотографией храма, который находится на площади Дурбар в Катманду.
Позже твит был удален.
Как писал «Рамблер», ранее на странице офиса Зеленского в Facebook перепутали Латвию, где украинский президент находился с визитом, с Литвой.
Представитель Зеленского рассказал, что ошибку допустил специалист по работе с соцсетями. Ему подарили географический атлас и наказали взысканием.
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Комментарии
В мире , Си Цзиньпин , Владимир Зеленский
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