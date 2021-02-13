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СМИ: в США начали процедуру закрытия тюрьмы Гуантанамо 

ТК «Звезда» и ещё 10 4 минуты назад
В США начали процедуру закрытия тюрьмы Гуантанамо
Фото: Louie Palu ZUMAPRESS.com Globallookpress
Администрация президента США Джо Байдена начала процедуру закрытия военной тюрьмы Гуантанамо. Документ о ее ликвидации может быть подписан главой государства в ближайшие недели или месяцы, сообщает со ссылкой собственные источники агентство Reuters.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, отметила, что намерение о закрытии объекта присутствует, однако пока специалисты находятся на стадии изучения вопроса.
Издание Washington Examiner со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн, сообщило, что в ведомстве сейчас проводят оценку текущего положения дел по вопросу, которое было унаследовано от предыдущей администрации.
Тюрьма была открыта в 2002 году на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе для обвиняемых в различных преступлениях, среди которых терроризм и ведение войны на стране противника. Она подвергается критике за жесткие методы допроса, которые, по словам правозащитников, равносильны пыткам. В настоящий момент в заключении в Гуантанамо находятся порядка 40 человек.
Указ, предусматривающий закрытие тюрьмы, во время своего президентства издал Барак Обама, однако следующий глава США Дональд Трамп его отменил.
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Комментарии
В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Эмили Хорн , Администрация США , Reuters , США
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