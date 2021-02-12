Власти США считают санкции «одним из многих инструментов» в ситуации со строительством российского газопровода «Северный поток — 2», заявил представитель американского Госдепартамента в беседе с ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией и будут принимать решение о введении санкций, если будет иметь место деятельность по завершению строительства или сертификации газопровода.

«Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — заявил сотрудник Госдепа.

Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что прерванное из-за непогоды строительство газопровода «Северный поток — 2» возобновится в ближайшее время.